Sistema Patria comienza a pagar el bono único familiar de septiembre

Este martes comenzó la entrega del Bono Único Familiar a través de la Plataforma Patria.

La asignación será del 2 al 8 de septiembre de 2025 de manera directa y gradual.

El mensaje de notificación dice «¡Juntos, somos invencibles! El pueblo unido de Venezuela defiende su tierra. La Patria es una sola y por ella avanzamos victoriosos.»

Será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

El monto asignado es de Bs.2.200 informan los canales del sistema Patria.

Cactus24 02-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.