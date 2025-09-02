Sexagenario intentó asesinar a mujer que lo rechazó

Héctor Ramón Mavo de 67 años, fue detenido en la parroquia Norte, municipio Carirubana, por el delito de femicidio frustrado.

La noche del pasado 5 de agosto en el sector Blanquita Pérez, parroquia Carirubana. Mavo había sostenido una acalorada discusión con la víctima, identificada como Liliana Karina Borregales Bracho de 38 años, motivada por el rechazo de ésta a mantener una relación sentimental con él.

Las experticias técnico científicas del Cicpc revelaron que el sexagenario amenazó de muerte a la víctima en reiteradas oportunidades, utilizando cuchillos y machetes. El día del hecho, cuatro individuos armados, quienes están siendo activamente buscados por los organismos de seguridad, irrumpieron en la vivienda de Liliana Borregales, le efectuaron varios disparos y la dejaron gravemente herida. Los agresores, mientras cometían el hecho, habrían vociferado: “eso te pasa por meterte con el viejo”. Estos habían sido contactados por el hijo de Héctor, quien se encuentra en México, para que realizaran tal acción.

Durante el procedimiento, los detectives del Cicpc colectaron como evidencias un machete, cinco cuchillos, tres imanes y un teléfono celular. El detenido y las evidencias fueron puestos a la orden de la Fiscalía 16° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de Punto Fijo, para que se inicie el proceso penal correspondiente.

Cactus24 (02-09-2025)

