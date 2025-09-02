Pareja abusaba y encadenaba a tres niños en Mérida

Funcionarios de la Delegación Municipal El Vigía, detuvieron a Geraldine Eloísa Hernández Barrios (25) y, Pedro Luis Corredor Uzcategui (45), por trato cruel contra tres niños de 6 y 13 años, hijos de Geraldine, de los cuales, una de ellas fue abusada y el otro, era encadenado.

El caso se conoció cuando la abuela paterna de las víctimas denunció en el Cicpc que sus nietos estaban siendo maltratados; la comisión se dirigió a la residencia y encontró a uno de los pequeños de 6 años encadenado a la pata de una cama. Las evaluaciones médicas constataron signos de golpes, y una pequeña de 6 años, tenía signos de abuso sexual.

Al ahondar en el trabajo de campo se pudo conocer que constantemente Pedro agredía a los tres menores, encadenando al niño de 6 años, por tener comportamientos que este no toleraba y abusando de la niña de 6 años; asimismo, golpeaba al joven de 13 años, como método de presión para que accediera a sus órdenes, todo bajo el pleno conocimiento de Geraldine, quien no impedía los aberrantes hechos.

Sus detenciones se realizaron en Monte Verde, parroquia San Rafael de Alcázar, municipio Obispo Ramos de Loras del estado Mérida, quedando a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 02-09-2025

