Mujer muere estrangulada por su pareja en Guigue

Una mujer murió estrangulada por su pareja durante una discusión por celos, la madrugada del pasado domingo.

El hecho ocurrió en una pequeña habitación de la residencia de la pareja ubicada en la parcela número 2 de la calle La Fundación del sector El Milagro, parroquia Guigue, municipio Carlos Arvelo, estado Carabobo.

La víctima fue identificada como Wendy Alejandra Alvarado Gamez, quien habría sostenido una fuerte discusión con su pareja, motivada a los celos del hombre luego de acudir a una fiesta la noche del sábado.

El agresor identificado como Wilker José Chirinos, fue capturado horas más tarde por la policía en un terminal de pasajeros cuando intentaba abordar una unidad de transporte para escapar.

02-09-2025

