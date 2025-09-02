Más de 1.400 muertos y 3.124 heridos por el terremoto en Afganistán

La cifra de muertos por el peor terremoto en Afganistán en años aumentó a más de 1.400 este martes, con miles de heridos más, dijeron las autoridades, mientras el difícil terreno obstaculizaba los esfuerzos de rescate en aldeas aisladas de la montañosa región oriental del país.

Al menos 1.411 personas han muerto, 3.124 han resultado heridas y más de 5.400 casas han sido destruidas, dijo el portavoz de la administración talibán, Zabihullah Mujahid.

Se teme que haya más personas atrapadas bajo los escombros, según la Media Luna Roja Afgana, organización humanitaria que trabaja en la región. El coordinador de la ONU en Afganistán indicó que es probable que el número de víctimas aumente.

Afganistán es propenso a terremotos mortales, particularmente en la cordillera del Hindu Kush, donde se encuentran las placas tectónicas india y euroasiática.

El terremoto, de magnitud 6, se produjo alrededor de la medianoche, hora local, del lunes, a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas), siendo las provincias orientales de Kunar y Nangarhar las más afectadas.

El lunes se llevaron a cabo operaciones de rescate en cuatro aldeas gravemente afectadas en Kunar y los esfuerzos ahora se centrarán en llegar a zonas montañosas más remotas, dijo Ehsanullah Ehsan, jefe provincial de gestión de desastres.

«No podemos predecir con exactitud cuántos cuerpos podrían estar aún atrapados bajo los escombros», declaró Ehsan. «Nos esforzamos por completar estas operaciones lo antes posible y comenzar a distribuir ayuda a las familias afectadas».

El terreno montañoso y el mal tiempo han dificultado que los rescatistas lleguen a zonas remotas a lo largo de la frontera con Pakistán, donde el terremoto derribó cientos de casas de barro y ladrillo.

El acceso de vehículos a lo largo de estrechos caminos de montaña fue el principal obstáculo, dijo Ehsan, agregando que se estaban trayendo maquinarias para limpiar los caminos de escombros.

El martes, una fila de ambulancias recorrió la dañada carretera de montaña intentando llegar a las aldeas de Kunar, mientras helicópteros llegaban llevando suministros de ayuda y trasladando a los heridos a los hospitales, según un testigo de Reuters.

Cactus24 (02-09-2025)

