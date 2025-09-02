Maduro: “Ellos vienen por nuestro petróleo y las riquezas de Venezuela”

Durante la entrega del ambulatorio «Los Jardines», ubicado en la parroquia El Valle el presidente Nicolás Maduro, enfatizó que el petróleo y las riquezas naturales de la nación pertenecen al pueblo venezolano, no a él ni al Gobierno nacional.

«Ese petróleo es de ustedes, de los niños y niñas de Venezuela. Contamos con la mayor reserva de petróleo del mundo, así como con la cuarta reserva de gas y significativas reservas de oro», subrayó.

Destacó los avances en la producción nacional y el objetivo de convertir a Venezuela en una potencia agroalimentaria para el mundo.

En tal sentido, el presidente refirió el compromiso del gobierno con la producción agrícola, mencionando la disponibilidad de 30 millones de hectáreas de tierras fértiles, que se convertirán en una potente fuente de alimentos.

«Ya estamos produciendo el 100% de los alimentos que consumimos, y tenemos planes para ir más allá», añadió.

Igualmente, señaló que estas acciones forman parte del proyecto revolucionario del Socialismo del Siglo XXI.

«Ellos vienen a intentar acabar de raíz el proyecto más grande que ha tenido nuestra América, que es el proyecto libertador del gran Simón Bolívar», refirió.

Cactus24 02-09-2025

