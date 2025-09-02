La impactante transformación física de Dwayne Johnson

El reconocido actor Dwayne ‘La Roca’ Johnson se encuentra en el la mira de todos luego de lucir un radical cambio de look durante su aparición en el Festival de Cine de Venecia.

La estrella de Hollywood, que es reconocido por su impactante físico con muchos músculos, sorprendió a todos al aparecer notablemente más delgado.

Su “irreconocible” cambio físico se debe a la transformación que tuvo que hacer para darle vida a Mark Kerr, un luchador de arte marciales mixtas en la cinta ‘The Smashing Machine’.

Johnson llegó al evento acompañado de su coestrella, la actriz Emily Blunt en una de las alfombrar rojas más importantes del mundo del cine.

Según reportan algunos medios locales, ‘La Roca’ habría perdido alrededor de 27 kilos para ese papel, cambiando su musculosa figura por una más esbelta.

Su nuevo look ha hecho que muchos aficionados se preocupen por su salud física y mental, ya que algunos afirman que se ve muy agotado.

“Se ve terrible”, “¿Qué le pasó?”, “De la roca a la piedra”, “Ojalá sea para una película y esté bien”, “Sí, no volverá a luchar de nuevo”, “¿Soy yo o Rock parece enfermo?”, “¿Qué carajo?”, son algunos de los comentarios.

En una de las conferencias de prensa que ofreció en el festival, Dwayne afirmó que al interpretar este papel quería “honrar su historia de manera auténtica”.

Además de que se siente “fuerte y enfocado” en su carrera, pero admitió que el proceso para darle vida a Mark Kerr fue “intenso, pero gratificante”.

Esta no sería la primera vez que una estrella de Hollywood se somete a una extrema transformación para interpretar un rol.

El actor Christian Bale perdió 28 kilos para poder interpretar su papel de Trevor Reznik en ‘The Machinist’ en 2004.

Bale logró llegar a ese peso consumiendo nada más que manzanas y latas de atún en su dieta, algo que luego le pasó factura pues le causó insomnio crónico y debilidad extrema.

El ganador del premio Oscar, Matthew McConaughey, también bajó de peso, 21 kilos, para la cinta ‘Dallas Buyers Club’ en donde interpretó a Ron Woodroof en 2013.

El actor y cantante Jared Leto también se ha sometido a este tipo de transformaciones física para bajar de peso cuando, para el mismo filme llegó a pesar 13 kilos.

En ese entonces, Leto tuvo problemas inmunológicos temporales y debilidad ósea como resultado de su transformación para darle vida a Rayron.

