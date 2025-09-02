La corte suprema de Brasil decide mantener en prisión a Robinho

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió mantener, por tres votos a uno, en la cárcel al exfutbolista Robson de Souza, más conocido como Robinho, condenado por violencia colectiva.

El juez Antonio Dias Toffoli, del STF, votó a favor de mantener la prisión del exdeportista y coincidió con el relator Luiz Fux y el juez Alexandre de Moraes, quienes ya habían rechazado la solicitud de la defensa.

Solo el magistrado Gilmar Mendes fue el único en disentir, votando a favor de la liberación del exatleta.

Robinho cumple condena de nueve años por violación de una mujer en Italia en 2013 y está detenido en la penitenciaría II de Tremembé, en el interior de Sao Paulo.

La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia en marzo de 2024, lo cual permitió que la pena se cumpliera en Brasil.

El equipo jurídico del exjugador presentó una solicitud de habeas corpus ante el STF, argumentando que la orden de arresto solo podía dictarse después del plazo para apelar. Sin embargo, el Supremo ya había denegado en noviembre solicitudes similares.

Ahora, los magistrados analizan los recursos declarativos presentados por la defensa, en una audiencia plenaria virtual que comenzó el 22 de agosto y está previsto que concluya este viernes.

En 2017, Robinho fue condenado por primera vez en Italia por participar en la violación en grupo, cuatro años antes, de una mujer albanesa en una discoteca de Milán y la decisión fue confirmada en todas las instancias del Poder Judicial del país europeo.

Cactus24 02-09-2025

