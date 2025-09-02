José Altuve disparó el jonrón 24 de la temporada y alcanzó los 253 en su carrera

El venezolano Jose Altuve se vistió de largo en el Daikin Park y con una jornada destacada a la ofensiva fue el factor clave en la victoria de Houston Astros sobre Los Angeles Angels este lunes, 1ro de septiembre, para cerrar una serie de cuatro encuentros entre ambos conjuntos.

Ya desde el inicio del duelo Jose Altuve se hizo sentir en el marcador, remolcando la segunda del partido con doblete de línea al jardín derecho que trajo desde segunda a Jeremy Peña. Este batazo ocurrió en la tercera entrada, pero dos innings antes se embasó por primera vez por la vía del boleto.

En la quinta falló en rolling por primera base y en la sexta en otro rodado pero por la antesala. Así llegó el venezolano a su última oportunidad al bate mientras corría la baja del octavo episodio. Ante el relevista Brock Burke Cam Smith abrió tanda con sencillo al derecho, luego llegó a segunda robándose la almohadilla y finalmente anotó remolcado por sencillo al left field de Yordan Alvarez.

DESCRIPCIÓN DEL BATAZO DE JOSE ALTUVE

Con dos outs en la pizarra, el choque 6×3 favorable a Houston y Yordan en primera, Jose Altuve se paró en la caja de bateo y lo hizo de manera paciente. Dejó pasar cuatro envíos, dos strikes y dos bolas, hasta que el zurdo le vino al mismo centro con un cambio de 87 millas por hora que no perdonó.

Altuve ejecutó un swing perfecto que impactó la pelota con una velocidad de salida de 100.4 millas por hora y un ángulo de salida de 33 grados. La esférica fue tomando altura hasta perderse sobre la barda del jardín izquierdo recorriendo una distancia de 374 pies.

Para Jose Altuve fue su cuadrangular número 24 de la temporada, una marca que consigue por sexta ocasión y por primera vez desde el año 2022 cuando sonó 28 bambinazos.

Además, llegó a 68 remolcadas, igualmente su mejor registro pero desde el 2021 y el quinto más destacado de toda su carrera. En total se fue de 4-2, con tres fletadas, una anotada, una base por bolas, un doblete y un jonrón.

ALTUVE SIGUE HACIENDO HISTORIA EN HOUSTON ASTROS

Esta actuación de Jose Altuve ante Los Angeles Angels lo sigue posicionando entre los mejores peloteros venezolanos y de la organización de Houston Astros en la historia de la MLB. Para el venezolano fue la ocasión número 25 en la que conecta dos o más extrabases y empuja tres o más carreras. Con esta marca superó el empate que sostenía con Rougned Odor y Richard Hidalgo y se colocó en solitario en el lugar 11 entre jugadores de su país y quedó a uno del top 10, pues Asdrubal Cabrera, con 26, ocupa la décima plaza.

En lo que se refiere a Astros, quedó igualmente a uno de dar alcance a Carlos Correa, a Craig Biggio y a César Cedeño y se afianzó en el puesto siete de la franquicia. Además, fue su juego 113 de múltiples extrabases y quedó a cinco del tercer lugar histórico de los siderales, Lance Berkman. Entre venezolanos es quinto, seis por debajo de Magglio Ordóñez.

Después de esta faena, Jose Altuve dejó su línea ofensiva en .274/.337/.459/.796 (AVE/OBP/SLG/OPS) llegando a 141 inatrapables en 133 juegos jugados. A pesar de su edad (35 años), sigue siendo un referente dentro de las Grandes Ligas.

Cactus24 (02-09-2025)

