GNB incauta 104 kilos de droga en Apure

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) incautaron 104 kilogramos de marihuana en el estado Apure, como parte de las acciones estratégicas de la “Operación Escudo Bolivariano”, orientada a combatir el narcotráfico en zonas fronterizas.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector “Los Danticos”, ubicado en la Troncal dos, parroquia Codazzi del municipio Pedro Camejo, donde los funcionarios realizaban labores de inteligencia, patrullaje y escudriñamiento a propósito de sus operaciones de control territorial.

Durante el recorrido, los efectivos militares localizaron una casilla abandonada que contenía tres bultos con un total de 198 envoltorios de presunta marihuana. El peso aproximado de la sustancia incautada fue de 104 kilogramos, lo que representa un golpe significativo a las redes delictivas que operan en la zona fronteriza.

Cactus24 02-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.