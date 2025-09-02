Famoso chef Gordon Ramsay fue diagnosticado con cáncer. Esto dijo tras ser operado

Gordon Ramsay ha revelado que recientemente se sometió a una cirugía por cáncer de piel.

El famoso chef, de 58 años, compartió el diagnóstico en una publicación a través de Instagram el sábado junto con fotos tomadas después de su procedimiento médico.

«Estoy muy agradecido con el increíble equipo de The Skin Associates y su rápida respuesta para eliminar este carcinoma basocelular. ¡Gracias!», escribió en el pie de foto.

Ramsay luego aconsejó a sus seguidores: «Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana. ¡Les prometo que no es un lifting! Necesitaría un reembolso…»

Una de las fotos mostraba a la estrella de Hells Kitchen de perfil con una gran venda encima. En otra, mostraba una cicatriz cerca de la oreja que aún tenía puntos.

La gente en la sección de comentarios de la publicación envió a Ramsay sus buenos deseos y oraciones.

«¡Me alegra mucho que estés bien! ¡Que te recuperes pronto, Chef!», escribió una persona, mientras que otra añadió: «¡Me alegra mucho que estés bien y gracias por recordármelo!».

Una de los cinco hijos del chef, su hija Holly Ramsay, simplemente intervino: «Te amo papá».

No parece que Gordon tenga antecedentes personales de haber tenido algún tipo de cáncer en el pasado.

Sin embargo, el año pasado tuvo otro susto de salud cuando sufrió un terrible accidente de bicicleta.

En junio de 2024, la estrella de MasterChef mostró un enorme moretón morado en su torso después de caerse de una bicicleta mientras andaba en bicicleta en Connecticut.

Gordon escribió en Instagram en ese momento: «Tengo suerte de estar aquí» y, una vez más, lanzó un mensaje de advertencia a sus fans: «De verdad, tienen que usar casco. No me importa lo corto que sea el viaje».

Cactus24 (02-09-2025)

