EE.UU difunde video del ataque a una embarcación con drogas en el mar Caribe y afirma que murieron 11 tripulantes

La Casa Blanca publicó el video del ataque a una embarcación que transportaba drogas y afirman que murieron “11 terroristas en combate”.

“Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque contra narcoterroristas del Tren de Aragua. El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EE. UU. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate”, se lee en la cuenta de WhiteHouse en la red social X.

Este martes, el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció la destrucción de la embarcación que según afirmó “era procedente de Venezuela”.

“El ataque resultó en once terroristas muertos en la operación. Ningún soldado estadounidense resultó herido en este ataque”, informa Trump, que concluye: “Que esto sirva de advertencia a cualquiera que esté pensando aunque sea de lejos la posibilidad de meter drogas en Estados Unidos. ¡Cuidado!”.

“Tenemos un montón de drogas entrando en nuestro país, desde hace mucho tiempo. Y estas venían de Venezuela. Hay muchas cosas que nos vienen de Venezuela”, ha declarado Trump, que no ha aportado más detalles y se ha limitado a indicar que “pronto” se darían a conocer más datos sobre la operación, “una vez que haya acabado esta reunión”. Trump hablaba desde el Despacho Oval, donde participaba en un acto para anunciar el traslado del Mando para el Ciberespacio de Colorado a Alabama.

Vídeo: https://x.com/WhiteHouse/status/1962995246863663156

Cactus24 02-09-2025

