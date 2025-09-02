Detuvieron a sexagenario por disparar a unas cabras

Ayer lunes a eso de las 4:30 horas de la tarde, fue detenido un hombre de 60 años de edad, señalado de propinar balazos a una cabras, en el sector Arribita del municipio Los Taques.

Los uniformados atendiendo la denuncia del propietario de las cabras procedieron a aprehender al responsable.

La minuta Policía enviada por el Comisario/Jefe Jorge Yamarte, director del Centro de Coordinación Policial Nro. 7 detalla que la aprehensión en flagrancia del sexagenario se realizó en el patio de la vivienda del denunciante por la calle Independencia del sector antes mencionado.

Las evidencias colectadas en el procedimiento: un arma de fuego de tipo Escopeta, Marca Antonio Zoli Gane, Modelo Súper Puesta, Calibre 12, con empuñadura de madera color marrón, Serial 188187, Serial Cañón: KG1450.

Además de un dispositivo cilíndrico de fabricación no industrial elaborado de un material ferroso color cromado en uno de sus extremos provistos de un cartuchos de 9mm. Tres cartuchos tambien de 9mm dos sin percutir, 01 percutidos y uno calibre 12mm.

El aprehendido quedó a la orden de la Fiscalía VI del ministerio público.

Cactus24 (02-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.