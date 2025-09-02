Detienen en Panamá a integrante del «Tren de Aragua»

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Agentes del Tercer Batallón Pacífico, en coordinación con el Servicio Nacional de Migración, aprehendieron a un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien mantenía una alerta internacional emitida por el gobierno de Estados Unidos por su presunta relación con el Tren de Aragua.

La verificación se realizó a través del sistema biométrico, confirmando la alerta internacional. Durante la diligencia, se le incautó un teléfono celular, dos envoltorios con posible sustancia ilícita (presuntamente marihuana), una pipa para fumar y un encendedor. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

El Tren de Aragua mantiene un amplio portafolio criminal: tráfico de drogas, armas, explotación sexual, secuestros, extorsiones, minería ilegal e incluso el cobro a reclusos dentro de las cárceles venezolanas.

Su presencia ha sido confirmada en Colombia, Chile, Bolivia, Argentina y Estados Unidos.

 

Cactus24 02-09-2025

