Detienen en Panamá a integrante del «Tren de Aragua»

Agentes del Tercer Batallón Pacífico, en coordinación con el Servicio Nacional de Migración, aprehendieron a un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien mantenía una alerta internacional emitida por el gobierno de Estados Unidos por su presunta relación con el Tren de Aragua.

La verificación se realizó a través del sistema biométrico, confirmando la alerta internacional. Durante la diligencia, se le incautó un teléfono celular, dos envoltorios con posible sustancia ilícita (presuntamente marihuana), una pipa para fumar y un encendedor. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

El Tren de Aragua mantiene un amplio portafolio criminal: tráfico de drogas, armas, explotación sexual, secuestros, extorsiones, minería ilegal e incluso el cobro a reclusos dentro de las cárceles venezolanas.

Su presencia ha sido confirmada en Colombia, Chile, Bolivia, Argentina y Estados Unidos.

Cactus24 02-09-2025

