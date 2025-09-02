Detenida por agredir físicamente a su vecino

Una mujer fue detenida en el sector Curazaito de Coro por agredir físicamente a su vecino.

El Comisario Jefe Harrison Tremont, director del Centro de Coordinación Policial Nro. 1 con sede en Coro, explicó que la mujer fue sindicada de agredir al vecino luego que la alcaldía del municipio adjudicara un terreno a ambos, por lo que la victimaria no estuvo de acuerdo, causando a su víctima una serie de lesiones a la altura del cuello.

La querella se produjo la tarde de este lunes 01 de septiembre en la calle Progreso con Providencia de la parroquia San Antonio; quedando la mujer agresiva de 31 años de edad a la disposición de la Fiscalia Cuarta del Ministerio Público.

Cactus24 (02-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.