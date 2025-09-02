Delincuente disparó «accidentalmente» a un niño y lo dejó paralitico

Wilfredo Rafael Castillo Rumbo de 45 años, fue aprehendido por funcionarios del Cicpc en el sector La Lucha, parroquia y municipio Guacara, estado Carabobo, por cuanto al manipular un arma de fuego, se accionó y lesionó a un menor de edad, generándose una parálisis.

Luego de conocerse el ingreso de un menor de 10 años a un centro de salud, herido con un arma de fuego, las comisiones del Cicpc iniciaron las pesquisas con las que se pudo determinar que Castillo Rumbo, delincuente de la zona de La Lucha, se encontraba manipulando un arma de fuego tipo revólver, la cual se accionó y lesionó al pequeño en la región lumbar; de inmediato, la víctima fue llevada al centro de salud, donde luego de ser evaluado por los galenos, determinaron que el mismo presentaba parálisis de las piernas y el lado izquierdo de su cuerpo.

El victimario, fue aprehendido y durante el procedimiento, fue ubicada el arma de fuego; quedando a disposición del Ministerio Público.

Cactus24 02-09-2025

