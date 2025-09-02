Cuatro adolescentes asesinan a hija de jefa del CLAP en Barinas

Cuatro adolescentes fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Delegación Municipal Socopó, por el asesinato de Leidy Escalona Romero, hija de la jefa del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) del sector Las Casitas del municipio Pedraza, estado Barinas.

Información extraoficial que maneja Diario de Los Llanos, indica que los supuestos homicidas fueron aprehendidos tras amplias labores de investigación en diferentes zonas de la parroquia Ciudad Bolivia, concretamente en el sector Las Melinas, donde habrían practicado varios allanamientos.

El pasado 25 de agosto en un saque de material granular (granzón) ubicado en el sector La Quinta del río Canagua de esta zona del estado Barinas fue hallado el cuerpo sin vida de la joven mujer, quien deja tres hijos huérfanos.

Inicialmente se desconocía la causa de muerte, sin embargo, en las últimas horas, fuentes de alto crédito aseguran que el CICPC maneja como móvil el robo de una motocicleta con oposición de la víctima.

Agrega nuestro informante que la mujer tras ser sometida por los victimarios, supuestamente, fue atacada con saña dentro de su hogar, tras recibir unas quince puñaladas que le cegaron la vida en el acto y que obligó a los asesinos a remover el cuerpo para lanzarlo en las aguas del río Canagúa.

Los detenidos presentan prontuarios por robo, hurto y drogas.

Cactus24 02-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.