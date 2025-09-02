Burkina Faso tramita una ley que penaliza la homosexualidad con hasta cinco años de cárcel

El parlamento de transición no electo de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que prohíbe los actos homosexuales, poco más de un año después de que el gabinete del país adoptara un borrador de un código familiar enmendado que penalizaba la homosexualidad.

La nueva medida, votada por unanimidad el lunes, impone castigos de hasta cinco años de cárcel y se ha convertido en parte de una ofensiva más amplia contra las relaciones entre personas del mismo sexo en todo el continente.

El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, anunció en los medios estatales que «la ley prevé penas de prisión de entre dos y cinco años, además de multas».

Agregó que los extranjeros que sean sorprendidos violando la ley también serán deportados.

El siguiente paso para la legislación es obtener la firma del líder militar del país, el capitán Ibrahim Traoré, informa la agencia de noticias Reuters.

El capitán Traoré tomó el poder en 2022, después de obligar a otro gobernante militar, el teniente coronel Paul-Henri Damiba, a dejar el cargo.

Hasta ahora, la nación del Sahel estaba entre los 22 países africanos de 54 que permitían las relaciones entre personas del mismo sexo, que en algunos estados se castigan con la muerte o largas penas de prisión.

Después de obtener su independencia de Francia en 1960, Burkina Faso no heredó leyes contra la homosexualidad, a diferencia de las antiguas colonias británicas en el continente.

El país es socialmente conservador y religioso y se cree que menos del 10% de su población no sigue ninguna fe.

La nueva ley de Burkina Faso está en consonancia con la creciente represión de las relaciones LGBT en todo el continente.

El año pasado, el vecino Mali, aliado de Burkina Faso y también gobernado por una junta, adoptó una legislación que penaliza la homosexualidad.

Ha habido una reacción y críticas significativas contra los países que han endurecido su postura anti-gay en los últimos años, incluido el Banco Mundial, que había establecido una prohibición de prestar dinero a Uganda debido a su postura anti-LGBT.

La prohibición ya se ha levantado.

Nigeria también se encuentra entre los países del continente que han promulgado leyes que prohíben la homosexualidad. El parlamento de Ghana aprobó un proyecto de ley contra la homosexualidad el año pasado, pero el entonces presidente no lo promulgó.

De todos los países, Uganda adoptó las disposiciones más severas, convirtiendo lo que describe como «homosexualidad agravada» en un delito capital e imponiendo sentencias de cadena perpetua para las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo.

02-09-2025

