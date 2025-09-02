Bebé sufrió intoxicación tras consumir gasoil

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Un bebé de apenas un año, sufrió una intoxicación, tras consumir gasoil en su vivienda situada en la comunidad de Santa Rita, municipio Falcón.

Su familia lo llevó a la Clínica Popular Doctor Alexander Friedrich de Adícora y luego fue trasladado de emergencia al Hospital Pediátrico Dr. Jesús García Coello de Judibana.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

El pequeño de nombre Elías estaba mejorando su condición, señaló uno de sus familiares. Se desconoce la cantidad de gasoil que tomó el infante quien, afortunadamente, quedó fuera de peligro, agrega la información difundida en redes sociales del periodista Pedro Colina Depool.

Cactus24 (02-09-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor