Bebé sufrió intoxicación tras consumir gasoil

Un bebé de apenas un año, sufrió una intoxicación, tras consumir gasoil en su vivienda situada en la comunidad de Santa Rita, municipio Falcón.

Su familia lo llevó a la Clínica Popular Doctor Alexander Friedrich de Adícora y luego fue trasladado de emergencia al Hospital Pediátrico Dr. Jesús García Coello de Judibana.

El pequeño de nombre Elías estaba mejorando su condición, señaló uno de sus familiares. Se desconoce la cantidad de gasoil que tomó el infante quien, afortunadamente, quedó fuera de peligro, agrega la información difundida en redes sociales del periodista Pedro Colina Depool.

Cactus24 (02-09-2025)

