Aprehendido ‘El Pepo’ por sacrificio ilegal y enfrentamiento policial en Los Taques

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El pasado 01 de septiembre en el Municipio los Taques, se llevó a cabo la aprehensión de un sujeto por presunto abigeato tras sacrificar un animal caprino en una finca.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Identificado como Pedro Emilio García, apodado «El Pepo», fue sorprendido por autoridades policiales y huyó del lugar, dejando en el sitio el  animal muerto como evidencia.  Posteriormente,  el ciudadano fue encontrado en el cerro ingiriendo licor y fue arrestado por funcionarios adscritos al CCP #07 Bajo la supervisión del Com/Jefe Jorge Yamarte.

Polifalcón indica que durante el proceso de traslado el aprehendido agredió a un funcionario, causándole una herida, y a su vez se ocasionó una herida en el cuello.

Ambos heridos fueron trasladados  de inmediato al Hospital Dr. Rafael Calles Sierra para la atención médica necesaria.

Cactus24 02-09-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor