Aprehendido ‘El Pepo’ por sacrificio ilegal y enfrentamiento policial en Los Taques

El pasado 01 de septiembre en el Municipio los Taques, se llevó a cabo la aprehensión de un sujeto por presunto abigeato tras sacrificar un animal caprino en una finca.

Identificado como Pedro Emilio García, apodado «El Pepo», fue sorprendido por autoridades policiales y huyó del lugar, dejando en el sitio el animal muerto como evidencia. Posteriormente, el ciudadano fue encontrado en el cerro ingiriendo licor y fue arrestado por funcionarios adscritos al CCP #07 Bajo la supervisión del Com/Jefe Jorge Yamarte.

Polifalcón indica que durante el proceso de traslado el aprehendido agredió a un funcionario, causándole una herida, y a su vez se ocasionó una herida en el cuello.

Ambos heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital Dr. Rafael Calles Sierra para la atención médica necesaria.

Cactus24 02-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.