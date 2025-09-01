Vuelo chárter con 100 turistas rusos arribó a la Isla de Margarita

Un nuevo vuelo chárter con 100 turistas procedentes de Moscú arribó a la Isla de Margarita en el estado Nueva Esparta.

Este arribo se produce apenas un día después de la llegada de 441 turistas rusos, lo que eleva el total a más de 500 visitantes en las últimas 48 horas. Desde la reactivación del vuelo chárter el pasado ocho de agosto, la isla ha recibido a más de mil 400 visitantes, lo que demuestra la consolidación de la ruta Moscú-Porlamar y la solidez de los acuerdos con los turoperadores Pegas Touristik y Hover Tour.

Este constante flujo de visitantes es el resultado directo de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional para diversificar la economía a través del Plan de la Patria y las Siete Transformaciones.

La ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, ha liderado estas iniciativas con el objetivo de atraer inversión extranjera y fomentar alianzas estratégicas que impulsen el turismo receptivo.

Cactus24 01-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.