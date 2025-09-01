Venezuela conquistó la Copa Panamericana de voleibol

La selección de Venezuela conquistó la Copa Panamericana Senior Varonil Norceca 2025 al vencer 3-1 a México en la final disputada en el Domo TV4 de la Feria de León, Guanajuato.

La Vinotinto levantó así su primer título en este certamen, después de haber alcanzado el bronce en 2015, y lo hizo ante un público que colmó las gradas en apoyo al equipo local.

El encuentro comenzó con buen ritmo, México salió decidido a imponer condiciones con los ataques de Axel Téllez, Yasutaka Sanay y Alexis Garay, lo que le permitió tomar ventaja en los primeros compases. Sin embargo, Venezuela reaccionó gracias a los remates de Willner Rivas y Emerson Rodríguez.

Finalmente, el set se resolvió en los detalles, luego de dos errores de servicio de los tricolores inclinaron la balanza y entregaron el parcial 25-23 a los criollos.

En el segundo set, la escuadra venezolana hizo valer su experiencia. Rivas y Rodríguez se combinaron con Amílcar Herrera para castigar la defensa rival, mientras México acumulaba fallas en el saque que resultaron determinantes. El marcador cerró 25-20, lo que aumentó la confianza de los sudamericanos y puso bajo presión al conjunto local.

En el tercer set, el técnico mexicano Carlos Eduardo Schwanke ordenó ajustes que le dieron aire a su ofensiva. Sanay, Frankie Hernández y Axel Rodríguez lograron superar los bloqueos venezolanos y aprovecharon errores en recepción para descontar con un 25-20 que devolvió la esperanza a la afición en León.

El cuarto set definió el destino de la final, Venezuela mostró mayor serenidad en varios momentos clave y se apoyó nuevamente en Herrera, Rivas y Rodríguez, quienes abrieron una diferencia de siete puntos. México intentó reaccionar, pero la contundencia de la Vinotinto selló el 25-19 que decretó la victoria y desató la celebración del equipo, que suma así su segunda medalla en la historia del torneo.

Canadá completó el podio tras superar a Colombia en la disputa por el tercer lugar. Los parciales fueron 27-25, 25-22 y 25-14, lo que le otorgó a los norteamericanos su cuarta medalla de bronce en la Copa Panamericana.

Cactus24 (01-09-2025)

