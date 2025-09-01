Shakira invita a Belinda a cantar ‘Día de enero’ en concierto en México

Belinda vivió una de las veladas más especiales de su carrera al acompañar a Shakira durante el cuarto concierto que la colombiana ofreció en el Estadio GNP de la Ciudad de México, como parte de la segunda ronda de su gira Las Mujeres Ya No Lloran por el país.

La cantante mexicana fue la invitada de honor y juntas interpretaron el tema Día de Enero, un momento en el que el público se rindió ante la complicidad, los abrazos y la fuerza escénica de ambas artistas.

A través de sus redes sociales, tanto Belinda como su equipo compartieron detalles de este día tan importante para la cantante, desde su llegada al Estadio GNP para ensayar, hasta el instante en el que salió al escenario para interpretar uno de los temas más esperados por los fans de la colombiana, el cual fue coreado por todos en el lugar.

Cabe destacar, que tanto Beli como su anfirtriona coordinaron atuendos en plateado, haciendo así más evidente la complicidad que las une y que nació hace unos meses, cuando la colombiana la invitó a la fiesta de lanzamiento de su canción Soltera en Miami.

Shakira obsequió a su colega un enorme ramo de rosas como agradecimiento por su participación, gesto que la mexicana correspondió con otro ramo, algunos presentes y una tarjeta cuyo contenido prefirió mantener en privado, de acuerdo con lo reportado por el programa Hoy.

El agradecimiento de Belinda para Shakira

Belinda no tardó en expresar públicamente lo que significó para ella este encuentro. “‘Shak’, gracias por regalarme una de las noches más especiales compartiendo juntas en el escenario y tu arte… Conectar a través de la profundidad de la música es algo inexplicable, espero que sigamos compartiendo más momentos así… ¡Además una de mis canciones favoritas! ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Solo agradecimiento”, escribió conmovida en redes sociales.

Las palabras de Shakira para Belinda

Por su parte, Shakira también se deshizo en halagos al presentar a Belinda frente a miles de asistentes. “Esta canción, que me la han pedido mucho, tengo el placer de cantarla con alguien que es un verdadero ejemplo de perseverancia, de talento, de belleza… Con ustedes, ¡Belinda!”, dijo emocionada, para luego agregar con una sonrisa: “Qué mujer… qué lujo”. Una noche de complicidad y música que sin duda quedó grabada en el corazón de ambas artistas y de sus seguidores.

