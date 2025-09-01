Rusia confirma pleno apoyo a Venezuela y rechaza presiones externas

Rusia confirmó este lunes su pleno apoyo a Venezuela ante las amenazas externas, al tiempo que rechazó el uso de instrumentos de presión política y de fuerza, manifestó el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, durante un encuentro de trabajo con el embajador venezolano, Jesús Salazar Velásquez.

A través de un comunicado, la Cancillería del gigante eslavo expresó: “La parte rusa confirmó su pleno apoyo y solidaridad con las autoridades bolivarianas en materia de protección de la soberanía nacional y expresó su enérgico rechazo al uso de instrumentos de presión política y de fuerza sobre Estados independientes“.

Por su parte, Salazar Velásquez informó sobre los esfuerzos del Gobierno Bolivariano para mantener la estabilidad interna ante las crecientes amenazas externas, que son apoyadas por la oposición extremista.

Riabkov y el diplomático venezolano abordaron cuestiones de cooperación bilateral y se esbozaron los pasos para fortalecer la asociación estratégica entre ambos países.

Cactus24 01-09-2025

