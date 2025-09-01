PNB Zulia desmantela GEDO «Los Jobiteros»

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) incautaron una “caleta” utilizada por Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada, denominada Los Jobiteros, liderada por Kennedy Manzano Bravo y Alfredo Manzano.
De acuerdo con el reporte, la operación tuvo lugar cuando los funcionarios realizaron una inspección de rutina en el sector Los Jobitos, Playa Caimán, del municipio Miranda en el estado Zulia.
Durante el operativo, fueron decomisadas una embarcación tipo Go-Fast, cuatro motores fuera de borda, siete chalecos antibalas, dos radios portátiles, 20 pipas de 220 litros de combustible, así como instrumentos de navegación.
Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.
Cactus24 01-09-2025
