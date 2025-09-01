Padrino López desmiente «ataque» a Guyana y lo tilda de “falso positivo”

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, desmintió este lunes las acusaciones del Gobierno de Guyana sobre un supuesto «ataque» a sus fuerzas de seguridad en el río Cuyuní. Padrino calificó el incidente como un “falso positivo”, diseñado para generar tensiones en la frontera.

El ministro aseguró que Venezuela se mantiene “en paz, libre de violencia y de organizaciones terroristas ajenas a nuestro país”. Además, acusó a sectores externos de buscar “crear un frente de guerra” en la zona fronteriza con Guyana.

Destruyen laboratorio para fabricación de drones

Durante su intervención el Ministro López reportó la destrucción de un laboratorio para la fabricación de drones y explosivos ubicado en Casigua-El Cubo, en el Zulia. Detalló, que allí localizaron 1000 equipos y dispositivos electrónicos destinados al ensamblaje de granadas, armamento y vehículos empleados para el narcotráfico.

Desde la ZODI Zulia, la Operación Relámpago del Catatumbo se mantiene desplegada en labores de patrullaje.

El vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, señaló también que “nuestra meta es limpiar todo vestigio de bandas criminales y grupos armados provenientes de Colombia”.

Padrino igualmente comentó, que “en los espacios del Golfo de Venezuela se desarrolla el patrullaje marítimo, como parte de las acciones en defensa de nuestra soberanía, en contra de los flagelos del narcotráfico y la delincuencia organizada, con el despliegue de la Operación Cangrejo 2025”.

