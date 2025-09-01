Milicia Bolivariana se consolida con más de 8 millones de venezolanos alistados

“Nosotros hemos llegado a una cifra consolidada de alistados de milicianos y reservistas de 8 millones 200 mil venezolanos y venezolanas que han dado su paso al frente y han dicho estoy preparado”, informó el presidente Nicolás Maduro, este lunes en rueda de prensa.

Al mismo tiempo, el jefe de Estado resaltó que hay muchos venezolanos que se quieren alistar en la defensa de la Patria, a su vez, agregó que después que se debe ir a una reorganización con una dinámica en que puede ser útil cada persona, por ejemplo, un comunicador social será importante como periodista para difundir la verdad de Venezuela, así como un médico en la atención de sus funciones a la población, o también una adulta mayor con experiencia en enfermería.

“(Para el registro de alistamiento) fue una muchacha con 25 años de edad, y es maestra, bienvenida. Los obreros de todas las empresas, los campesinos y campesinas; los pescadores impresionantes estuvieron presentes; las científicas y científicos presentes. Todos los sectores sociales asistieron”, mencionó.

Unidad Comunal Miliciana de Combate

En el mismo contexto, el mandatario anunció la creación de una Unidad Comunal Miliciana de Combate en los cinco mil 336 circuitos comunales del país.

«Esa unidad comunal miliciana, englobará una estructura llamada Base Popular de Defensa Integral, que son 15 mil 751 bases de defensa integral, lo que va a reorganizar de manera dinámica a los ocho millones 200 mil ciudadanos de Venezuela que están alistados en el sistema miliciano y de reservistas», agregó.

Asimismo señaló, que esto dará una capacidad de movilización para garantizar la paz, «que el país jamás había tenido, porque esta situación de agresión del imperio, nos ha despertado, reanimado y reactivado en la búsqueda del poder nacional para poder garantizar la tranquilidad del pueblo venezolano».

