Messi llegó a Argentina para disputar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Lionel Messi llegó este lunes a Buenos Aires junto a su familia para la doble fecha FIFA ante Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Tras la derrota de Inter Miami ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, la Pulga se sumará al plantel de la Albiceleste para entrenarse a partir de las 18, con vistas al partido del jueves ante la Vinotinto en el Monumental.

Durante el fin de semana llegaron otros futbolistas, como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cuti Romero, y se espera que se sumen algunos más.

La agenda de la Selección argentina

Lunes 1 de septiembre

18.00 Entrenamiento (cerrado)

Martes 2 de septiembre

17.00 Entrenamiento (15 minutos finales abiertos a la prensa)

Miércoles 3 de septiembre

Conferencia Scaloni en horas del mediodía (horario a confirmar)

17.00 Entrenamiento (cerrado)

Jueves 4 de septiembre

20.30 ARG vs. VEN en el Estadio Antonio Vespucio Liberti de River Plate.

Viernes 5 de septiembre

11.00 Entrenamiento (cerrado) (TN)

Cactus24 01-09-2025

