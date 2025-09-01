Maduro : «Ocho barcos militares, con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela»

El presidente Nicolás Maduro, afirmó este lunes que el país «está enfrentando la más grande amenaza» en los últimos cien años y advirtió: «Ocho barcos militares, con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela».

Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y criminal. Absolutamente criminal. Ellos han querido avanzar en la “máxima presión” militar, y ante eso, hemos declarado la máxima preparación. Activando siempre la Constitución.

Venezuela es un país pacifista, pacífico, pero somos un pueblo guerrero. Venezuela jamás va a ceder a chantajes y amenazas de ningún signo, dijo.

Habiendo sido derrotado en todas las formas de guerra híbrida, han optado en un error: la máxima presión, comparable solo con la crisis de octubre de 1962 contra Cuba. Otra situación como esta no se había visto en nuestra región. Se ha impuesto la visión de Miami.

Han mayamizado la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la visión de la política exterior de Estados Unidos para toda la región, porque amenazar a Venezuela es amenazar a todo el continente.

Cactus24 (01-09-2025)

