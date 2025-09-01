Leagues Cup: Luis Suárez escupe a asistente de Seattle tras perder

El delantero uruguayo del Inter Miami CF, Luis Suárez, escupió a un asistente de los Seattle Sounders SC al terminar la final de la Leagues Cup, donde Seattle aplastó 3-0 al equipo de Lionel Messi.

Luego del pitazo final que confirmó a los Sounders como flamantes campeones de la Leagues Cup, los equipos se engancharon en una trifulca que tuvo empujones y manotazos, pero el incidente que ya recorre el mundo es el escupitajo de Suárez.

«Desafortunadamente, eso va a desviar la atención de la gran actuación de los Seattle Sounders», dijo el entrenador del Seattle, Brian Schmetzer, después del partido. «Sus jugadores estaban frustrados y eso provocó que ocurrieran cosas en la cancha que no deberían haber sucedido.

«Voy a callar eso, porque esa no debería ser la historia. La historia del partido no es lo que sucedió después. Tuve un momento tranquilo con Messi en la cancha (después del partido), hablamos e intentamos dejarlo de lado.

«Esa es la historia».

No es la primera vez que Suárez reacciona de manera incorrecta en un terreno de juego. En 2010, cuando jugaba para el Ajax, el uruguayo mordió Otman Bakkal y recibió una sanción de siete partidos de suspensión.

En 2013, ya vistiendo la camiseta del Liverpool en la Premier League, Luis Suárez mordió al defensor Branislav Ivanovic y recibió un castigo de 10 juegos.

Y quizás el episodio negativo más recordado de Luis Suárez se dio en el Mundial de 2014 con la camiseta de Uruguay, cuando mordió al zaguero de Italia Giorgio Chiellieni. Este comportamiento le costó una sanción de 9 partidos internacionales y 4 meses.

Además, en 2011, también con la camiseta del Liverpool, Suárez fue acusado de racismo al supuestamente llamar “negro” a Patrice Evra, histórico defensor del Manchester United. Recibió una sanción de ocho partidos.

Cactus24 (01-09-2025)

