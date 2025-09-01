Jude Law habló sobre su papel de Vladimir Putin: “No buscamos polémica”

El Festival de Cine de Venecia en su edición número 82 ha dejado varias sorpresas. Por ejemplo la cinta The Wizard of the Kremlin, que desde su estreno mundial asombró a la crítica.

Jude Law protagoniza la película en el papel de un joven y “aterrador” Vladimir Putin. El actor dijo recientemente que no teme represalias.

Estas declaraciones se dieron en una rueda de prensa en el marco del Festival. Law dijo que la intención del filme no es hacer polémica como un capricho.

“Espero no ser ingenuo, pero no temo repercusiones. Me siento seguro”, afirmó el actor. Agregó que el guion se escribió de una forma inteligente para mostrar el crisol de emociones que forma a los personajes.

“No buscamos la polémica por la polémica. Es un personaje de una historia más amplia. No intentábamos definir nada sobre nadie”, finalizó el actor.

Las declaraciones del actor ocurren luego de que medios como Variety calificara la actuación de Law como algo “más aterrador que un monstruo”, escribió Owen Gleiberman, crítico de cine y agregó: “Un tirano racional, un hombre con el que meterse o estar en contra es bajo tu propia responsabilidad”.

“Jude Law logra canalizar a la perfección la mirada fría de Putin, proyectando el carisma reptiliano” del mandatario, agrega el crítico.

No obstante, no todas las críticas han alabado esta producción. The Independient, califica con tres estrellas a la película poniéndole la etiqueta de “un drama mediocre”. A pesar de eso describen la actuación de Law como una “adaptación milimétrica” del presidente ruso.