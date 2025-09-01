El centrocampista Yangel Herrera firma por la Real Sociedad hasta 2030

La Real Sociedad ha hecho oficial este lunes el fichaje del centrocampista venezolano Yangel Herrera, quien llega traspasado por el Girona y ha firmado un contrato por 5 temporadas.

El club ha informado, en un comunicado, de la incorporación de Herrera, quien llegó anoche a San Sebastián para firmar su nuevo contrato, aunque no podrá integrarse aún en el equipo por que está lesionado.

El centrocampista venezolano cumple el perfil que había pedido el entrenador de la Real, Sergio Francisco, quien demandó al club un centrocampista con poderío físico, recorrido y energía.

Se trata de un tipo de refuerzo para el centro del campo que la Real lleva añorando desde la marcha de Mikel Merino al Arsenal la temporada pasada.

Herrera, que tiene 27 años, cuenta con experiencia en LaLiga, ya que, tras fichar por el Manchester City, jugó como cedido en el Granada, Espanyol y Girona, club que finalmente se hizo con sus derechos.

No es el único refuerzo para el centro del campo blanquiazul, ya que el exvalencianista Carlos Soler también ha llegado hoy a San Sebastián para firmar su contrato, lo que se hará oficial en las próximas horas.

Tras firmar su contrato, Herrera ha manifestado a los medios del club que fichar por la Real significa un paso grande en su carrera y que cuando surgió la opción de recalar en San Sebastián no tuvo dudas. “Tenía bastante claro que quería venir aquí”, ha abundado.

Ha confesado que ha hablado en estos últimos días con su compatriota Jon Mikel Aramburu, con quien mantiene una “relación cercana” y a quien ha consultado distintas cuestiones relacionadas con la Real.

Ha valorado que el club donostiarra lleva años en los que “es un club bastante grande en España”, que siempre pelea por las plazas europeas, por lo que acepta el reto “con mucha ilusión”.

Se ha definido con un centrocampista capaz de ocupar varias posiciones y que puede aportar “energía, duelos, llegada al áreas y bastante intensidad a la hora de competir”, justo las características que precisa la Real.

Cactus24 (01-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.