Dron golpea a cantante en pleno concierto en Perú

Durante un concierto en Lambayeque al norte del Perú, un dron que sobrevolaba el escenario para grabar el espectáculo perdió el control y terminó impactando contra la cantante peruana Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano.

El hecho, que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, interrumpió brevemente la presentación y desató la preocupación del público por la seguridad de la artista.

El accidente ocurrió mientras Alvarado interpretaba uno de los temas más coreados de la noche.

De manera repentina, el dron perdió control y descendió hasta chocar con el rostro de la intérprete, quien de inmediato se cubrió la cara y se retiró unos pasos hacia el fondo del escenario.

Sus compañeras corrieron en su ayuda, mientras la multitud guardaba silencio ante el temor de que el golpe hubiese provocado una herida seria.

La tensión duró apenas segundos. La cantante comprobó que no presentaba lesiones de gravedad y regresó a escena entre aplausos y ovaciones de sus seguidores.

Con serenidad, tomó el micrófono y se dirigió al público: “Ay Dios mío. Son cosas que pasan en vivo”, expresó con una sonrisa que desató una ola de alivio y muestras de apoyo.

La reacción de Alvarado fue interpretada por muchos como un gesto de profesionalismo. En lugar de detener el espectáculo, la vocalista optó por continuar la presentación, transmitiendo confianza y cercanía a sus seguidores. No obstante, el hecho rápidamente se convirtió en tema de debate en redes sociales.

