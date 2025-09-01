Dos muertos y más de 30 heridos dejó accidente de tránsito en la carretera Maracay-Choroní

Una tragedia en la carretera que une a Maracay con el poblado costero de Choroní dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos 34 heridos, luego de que un autobús de excursión cayera por un barranco en la noche de este domingo. El lamentable suceso ocurrió a las 8:10 p. m. en el kilómetro 6, específicamente en la conocida curva de La Danta.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Janet de los Ángeles Irumba (39), propietaria de la agencia de turismo Kairos Tour, y Beatriz Elena Mendoza Bastidas, quien murió a causa de la gravedad de sus heridas.

El accidente se produjo cuando el autobús tipo Encava, con placas YA77422, que transportaba a un grupo de excursionistas que regresaban de Choroní a la población de Coropo, perdió el control y se precipitó por un barranco. De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro habría sido causado por una camioneta Toyota Fortuner que, al intentar adelantar de forma imprudente al autobús, hizo que el conductor del vehículo de excursión perdiera el control. Se conoció que el responsable de la camioneta se dio a la fuga tras el incidente.

Inmediatamente después del accidente, diversas comisiones de seguridad y emergencia se trasladaron al lugar. Equipos de Protección Civil, Ven911 y CRAMA trabajaron para brindar asistencia a los afectados y trasladar a los heridos a centros de salud cercanos.

Los lesionados fueron llevados al Hospital Central de Maracay y al Cipriano Castro en San Vicente. Entre los heridos se encuentran 13 personas identificadas con nombres y edades, entre ellos, Luisa Guadache (52), Raiza Fernández (44), y menores de edad como Antonella Castro (17) y Mia Fernández (5). Además, los reportes médicos indican que 10 personas sufrieron traumatismos múltiples, 18 traumatismos leves y seis con escoriaciones, detalla Notitarde.