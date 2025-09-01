Detenido por agredir a su madre

Una adulta mayor, de 73 años de edad, denunció a su hijo, de 49 años, por agresión física, verbal y psicológica continuada en su contra.

La mujer que se presentó en el Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), donde contó que su hijo de nombre Johnny Cesar Montaner Rosales, siempre la trata con agresividad, señaló que esta vez el sujeto se presentó a la casa bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena y arremetió en contra de ella, con palabras obscenas y la empujó lanzándola al piso, como pudo la abuela logró llegar a la calle y pedir ayuda a sus vecinos.

Al conocer el caso los agentes del Cpbez se dirigieron hasta sector Monte Claro de Santa Bárbara, municipio Colón, donde se encontraba Mantener para su arresto, fue conducido a la sede del Cpbez donde quedó a disposición de la Fiscalía 16 del Ministerio Público.

La víctima recibió atención médica en el hospital General de Santa Bárbara.

Prensa Cpbez

Cactus24 (01-09-2025)

