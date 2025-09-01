Defensoría Pública actualiza expedientes a privados de libertad del Ccp5

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Este lunes se llevó a cabo una Jornada de revisión de expedientes de los privados de libertad del Centro Preventivo de Resguardo de Garantía del aprehendido en la Región Paraguaná.

42 privados de libertad participaron en la actividad  orientada por el C/J Arizon Sotelo jefe de la Región Paraguana y  coordinador de Centro de Coordinación Policial Nro. 5; con la presencia de defensores públicos extensión Punto Fijo y funcionarios policiales.

El jefe policial señaló que dicha actividad está enmarcada en el Plan de Defensa y Justicia por parte de la Defensoría Pública con la finalidad de actualizar los expedientes y hacer justicia en el debido proceso, indican en nota de prensa.

 

Cactus24 01-09-2025

