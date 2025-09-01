Celac convoca reunión urgente sobre tensiones militares en el Caribe

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, convocó para este lunes una reunión de cancilleres con carácter de “emergencia” ante la amenaza de buques de guerra estadounidenses en el Caribe.

La cita se convoca para tratar «las preocupaciones existentes en torno a los recientes movimientos militares en el Caribe», informó este domingo en un comunicado la Cancillería de Colombia, país que ocupa la presidencia ‘pro tempore’ del organismo.

La reunión se efectuará de forma virtual, y según comentó la canciller colombiana Rosa Villavicencio, se busca que en este encuentro se puedan abordar además las «posibles implicaciones para la paz, la seguridad y la estabilidad regional» de la presencia de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.

«El objetivo de este encuentro será intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la coyuntura regional […]. La intención es reforzar los canales de diálogo y cooperación, reconociendo que los desafíos transnacionales requieren respuestas conjuntas y coordinadas», precisó el Ministerio de Exteriores colombiano.

Zona CELAC, zona de paz

Desde la CELAC se tomó la decisión de declarar a la región como zona de paz, un paso que va en concordancia con el Tratado de Tratelolco, que prohíbe la incursión de armas nucleares en toda la región.

«América Latina y el Caribe han sido proclamadas como Zona de Paz, y que en ese espíritu se convoca a este diálogo ministerial, con la expectativa de contribuir a un mayor entendimiento y a la búsqueda de soluciones concertadas en beneficio de toda la región», dice el comunicado de la cancillería colombiana.

La cita re la CELAC responde al del despliegue de fuerzas navales y aéreas por parte de Washington al sur del mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

Cactus24 (01-09-2025)

