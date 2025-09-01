Armada de Ecuador inhabilitó un campamento narco en el Golfo de Guayaquil

Este domingo -como parte de su intervención en el Golfo de Guayaquil- la Armada irrumpió en El Carrizal, un punto estratégico del área.

Agentes de inteligencia militar indicaron que desde el año pasado le seguían la pista, pues en este sector operaba parte de la organización criminal Los Lagartos, una de las bandas que domina el tráfico de drogas en el sur de Guayaquil.

Entre el manglar se escondía un campamento ilegal. Dentro de esta vivienda hallaron colchones, ropa, un celular y comida aún caliente: señales de que había sido ocupado pocas horas antes.

En segundos, la estructura fue incendiada. Según los agentes, funcionaba como centro de operaciones para contaminar contenedores de los buques mercantes que cruzan el canal internacional, menciona Ecuavisa.

El sitio está a apenas 25 minutos de las terminales portuarias del sur de la ciudad. La casa estaba estratégicamente ubicada a menos de 40 metros de un estero que luego conecta al canal internacional por donde pasan los buques mercantes.

«Para hacer un acopio temporal o un encaletamiento temporal de sustancias sujetas fiscalización o guaridas para hacer otras actividades ilegales, como secuestro.

A pesar de que en la zona no entra la señal, aquí la tecnología llegaba por satélite: tenían una antena instalada. El oficial a cargo del operativo explicó que era más que un punto de logística criminal: «hemos podido evidenciar que ha habido tala de manglar en este sector», comentó.

El operativo desplegó a 21 uniformados. No hubo detenidos, pero según la Armada, se inhabilitó una base criminal, parte de la red de campamentos ilegales levantados entre el manglar.

Cactus24 01-09-2025

