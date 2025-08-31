Venezolana fue asesinada por su expareja en Chile

La comunidad venezolana en Chile se encuentra conmocionada tras un nuevo hecho de violencia que cobró la vida de una connacional. Daimary Toledo Castillo, una mujer de 45 años oriunda del estado Yaracuy, fue asesinada en la mañana de este sábado 30 de agosto por su expareja, en un local comercial de la ciudad de Talca, región del Maule.

El crimen se registró en el Boulevard Brisas del Centro, específicamente en la calle 5 oriente con 1 sur, donde la víctima trabajaba. Humberto Alejandro Pernía, de la misma nacionalidad, irrumpió en el local Global MED y, de forma sorpresiva, la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello y el abdomen.

Testigos del hecho relataron que, tras el brutal ataque, Pernía intentó autolesionarse. Sin embargo, los guardias de seguridad del centro comercial actuaron de inmediato, logrando reducirlo hasta la llegada de Carabineros, quienes se lo llevaron detenido.

A pesar de los esfuerzos por salvarla, Toledo Castillo fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero falleció a causa de las graves lesiones.