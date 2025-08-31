Se incendia gandola con 38.000 litros de gasoil en la carretera Coro-Punto Fijo

Una gandola cargada con 38.000 litros de gasoil se incendió la madrugada de este domingo 31 de agosto en la carretera Coro-Punto Fijo. La rápida acción de los bomberos impidió que el fuego alcanzara la cisterna, evitando una tragedia de mayores proporciones. No se reportaron heridos en el incidente.

El fuego, que se originó en la cabina del vehículo de carga, fue controlado por una unidad multipropósito del Cuerpo de Bomberos de Falcón, bajo la supervisión del general Paulo Zavala. Para sofocar las llamas, los bomberos utilizaron 1.600 litros de agua, logrando neutralizar la situación y prevenir una explosión.

A pesar de la magnitud del siniestro y la peligrosidad de la carga, las autoridades confirmaron que el incidente no dejó heridos. En el lugar se presentaron comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para iniciar las investigaciones, detalla el medio Noticia al Día.

Las primeras indagaciones apuntan a que el incendio fue provocado por la explosión del turbo del vehículo, lo que causó un derrame de combustible sobre el motor e inició el fuego.