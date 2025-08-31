Pescadores de Falcón reciben dotación de instrumentos de seguridad

El ministro de Pesca Juan Carlos Loyo y el gobernador Víctor Clark, entregaron instrumentos de seguridad a pescadores de la región falconiana.

La representante del Consejo Presidencial de Pescadores y Acuicultura, Miriam Velasco, señaló que los radios baliza son de gran importancia para asegurar la faena de pesca en altar mar para la localización de las embarcaciones.

«Estos equipos al tocar el agua envían señales de la ubicación de la embarcación, lo que facilita las obras de rescate», manifestó.

Por su parte, Yesenia Gómez, como vocera de los pescadores sostuvo que el gremio respalda al presidente Nicolás Maduro, por lo cual se unieron a la caravana marítima, en la que participaron otros municipios, para defender la Patria.

Finalmente, Yuelvi Velasco de Río Seco en el municipio Miranda, recalcó que seguirán en la lucha por defender la soberanía y la independencia de Venezuela. Además agradeció a las autoridades por los beneficios otorgados que serán de gran ayuda para su trabajo.

Nota de prensa Gobernación de Falcón.