Niño murió al ingerir veneno que estaba en botella de refresco

Un trágico accidente ha conmocionado al Urabá antioqueño, en Colombia, después de que un niño de apenas tres años perdiera la vida tras ingerir accidentalmente un veneno que, al parecer, estaba almacenado en una botella de gaseosa. La tragedia resalta un peligro común en muchos hogares y fincas de la región: la costumbre de guardar sustancias tóxicas en recipientes de alimentos o bebidas.

El lamentable suceso ocurrió en la vereda Coldesa del distrito de Turbo. El pequeño fue llevado de urgencia a la Clínica Panamericana y, posteriormente, a Medellín para intentar salvar su vida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, la intoxicación fue fulminante y el menor falleció.

Ante la dolorosa pérdida, las autoridades locales han hecho un llamado a la comunidad para extremar las precauciones. En entrevista con Blu Radio, Marla Indira Fadul, secretaria de Gobierno de Turbo, enfatizó el riesgo que implica el almacenamiento inadecuado de productos químicos, especialmente en una zona con fuerte actividad agrícola.

«Es importante que estemos atentos, que mantengamos estos productos peligrosos fuera del alcance. Por lo general, tenemos la tendencia a envasar productos químicos o productos de envenenamiento en frascos, de remedios, de gaseosas», señaló Fadul.

La funcionaria advirtió que la confusión entre un recipiente de uso cotidiano y uno que contiene una sustancia letal puede tener consecuencias mortales, como en este caso.