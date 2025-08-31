Mujer muere arrollada por conductor ebrio en contravía en Maracaibo

Una mujer de 43 años, identificada como Yenifer Vílchez, falleció la madrugada de este domingo 31 de agosto tras ser arrollada por un conductor que circulaba en contravía en la avenida que conduce al aeropuerto La Chinita. El trágico suceso ocurrió en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo.

Según los reportes preliminares, el vehículo del presunto responsable, que se desplazaba en sentido contrario, impactó de frente contra la víctima y, posteriormente, colisionó de frente con un autobús de la ruta Metrobus.

A pesar de que la camioneta del conductor quedó completamente destrozada, este sobrevivió al fuerte choque. Se conoció que el hombre presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, según detalla Noticia al Día.

Las autoridades se encuentran investigando el caso para determinar las responsabilidades.