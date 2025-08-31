MegaCentro Plaza se llenó de ronroneos en el primer Festival de Gatos

MegaCentro Plaza ubicado en Judibana, municipio Los Taques, se convirtió en el epicentro de la comunidad felina con la celebración del Primer Cat Fest, un evento dedicado a honrar a nuestros amigos bigotudos. El festival, que atrajo a cientos de amantes de los gatos, fue una muestra del amor y solidaridad.

El evento contó con la entusiasta participación de diversos aliados comerciales y patrocinadores, como Empresas Polar, Nestlé Venezuela, Simpli crock (La paz C.A)

y el Centro veterinario Paraguaná, quienes se unieron a la celebración ofreciendo una gran variedad de sorpresas y regalos para los mininos y sus dueños. Desde muestras de alimento de alta calidad hasta juegos y dinámicas con las mascotas.

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la noble labor del Centro Veterinario Paraguaná (@cevetparaguana), que brindó servicios de desparasitación y vacunación de forma gratuita.

La diversión continuó con el concurso de disfraces, donde los gatos mostraron sus atuendos más creativos. Desde superhéroes, princesas hasta gatos con lentes desfilaron en los espacios de MegaCentro Plaza.

El Cat Fest no solo fue una oportunidad para celebrar a los gatos, sino también para fortalecer la comunidad de amantes de los animales en la región. El evento demostró que, con el apoyo de empresas y profesionales comprometidos, es posible crear espacios de encuentro y concientización que beneficien a todos.

Para mantenerte informado sobre estas y otras actividades, seguir las redes sociales de Mega Centro (@megacentro.ve)