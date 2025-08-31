FANB neutraliza aeronave vinculada al narcotráfico en Amazonas

En una operación de seguridad fronteriza, efectivos de la Unidad de Reacción Rápida (URRA) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inutilizaron una aeronave tipo Cessna 206, siglas YV-1900, de color blanco, junto a 600 litros de combustible tipo Avgas. El procedimiento se llevó a cabo en el sector San Pedro del Orinoco, municipio Autana, en plena frontera colombo-venezolana.

Según informó el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, la aeronave fue localizada en una zona de difícil acceso y, por sus características e indicios criminalísticos, se presume que era utilizada por los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (TANCOL) como parte de sus operaciones ilícitas.

El alto oficial reiteró el compromiso de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, subrayando que «no permitiremos que nuestro territorio sea usado como plataforma». Asimismo, enfatizó que las áreas verdes amazónicas, consideradas pulmón vegetal del país, están bajo Régimen Especial de Protección y no pueden ser ocupadas por estructuras delictivas. «La presencia y construcción de instalaciones será combatida», afirmó.