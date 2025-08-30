Venezuela rechaza “intervencionismo ilegal e inmoral” de Noruega

El Gobierno Bolivariano, a través del ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, rechazó la reciente declaración de la Cancillería de Noruega, calificándola como un acto de “intervencionismo ilegal e inmoral” que se suma a la campaña de agresiones contra la soberanía venezolana.

En un mensaje difundido en su canal de Telegram, el ministro Gil denunció que la Cancillería de Noruega se ha prestado de manera “vulgar y extravagante” para atacar la democracia venezolana, utilizando argumentos “forzados y manipulados”. El canciller enfatizó que Noruega se asume como “juez en la arena internacional”, intentando justificar una posible agresión militar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela señaló que las declaraciones de Noruega son un intento de justificar una “agresión militar del imperio estadounidense” contra Venezuela, utilizando “argumentos absolutamente cobardes”. La nota oficial subraya que estas acciones atentan contra la autodeterminación de los pueblos y la paz regional.

El Gobierno Bolivariano reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la paz, rechazando cualquier amenaza imperialista que busque desestabilizar la nación.