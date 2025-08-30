OpenAI enfrenta demanda por ChatGPT y suicidio de un joven

Los padres de un joven de 16 años, que se quitó la vida tras meses de interactuar con ChatGPT, presentaron este martes (26.08.2025) una demanda contra OpenAI y su dueño, Sam Altman, por su responsabilidad en la muerte del adolescente, al supuestamente apresurarse a comercializar la versión GPT-4o a pesar de los problemas de seguridad.

Matt y Maria Raine presentaron la querella legal en el Tribunal Superior de California en San Francisco, en nombre de su hijo, Adam Raine, quien falleció en abril pasado, según informó su abogado Jay Edelson.

La querella legal de cerca de 40 páginas afirma que «ChatGPT ayudó activamente a Adam a explorar métodos de suicidio», por lo que acusa a OpenAI, la empresa matriz de GPT-4o, y Altman de homicidio culposo.

Los padres alegan que ChatGPT «no interrumpió» ninguna de las sesiones en las que se habló con el adolescente ni inició ningún protocolo de emergencia, a pesar de reconocer el intento de suicidio de Adam.

«Lo que este caso pondrá en tela de juicio es hasta qué punto OpenAI y Sam Altman se apresuraron a comercializar la entonces más reciente versión de ChatGPT (GPT-4o), a pesar de los evidentes problemas de seguridad», señaló Edelson en un mensaje en X.

El abogado destacó que la demanda busca evitar que otra tragedia como la que viven los Raine vuelva a suceder. «La IA nunca debería decirle a un niño que no les debe la supervivencia a sus padres», añadió.

La demanda alega que OpenAI catapultó la valoración de la empresa de 86.000 millones de dólares a 300.000 millones de dólares por adelantar el lanzamiento de GPT4.

ChatGPT y protocolos de seguridad: las fallas reconocidas

Por su parte, OpenAI reconoció que su chatbot comete fallos en casos «sensibles» y prometió cambios tras recibir la demanda.

OpenAI publicó una entrada de blog titulada «Ayudar a la gente cuando más lo necesitan» y, si bien no hizo referencia a la demanda, indicó que ChatGPT está entrenado para recomendar a aquellos usuarios que «expresen intención suicida» el contacto de organizaciones de ayuda profesional.

No obstante, reconoció que, pese a tener ese y otros mecanismos de seguridad para cuando detecte que «alguien es vulnerable y puede estar el riesgo», los sistemas de ChatGPT «se quedan cortos» y el chatbot «no se comportó como debía en situaciones sensibles».

La empresa explicó que los mecanismos de seguridad funcionan mejor en intercambios cortos y puede fallar en interacciones largas que «degradan» el entrenamiento de la IA, por lo que trabaja específicamente en que tome medidas si detecta esa «intención suicida» en múltiples conversaciones.