FANB incauta más de 200 kg de marihuna en Amazonas

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautó 204,72 kg de marihuana en el Parque Nacional de Amazonas, como parte de la Operación “Maroa 2025”. La operación, coordinada por la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) N° 6 Guayana, se llevó a cabo el 29 de agosto del presente año.

Durante un patrullaje de rutina en el municipio Atures, sector Orare, una Unidad de Reacción Rápida (URRA) de combate mixta localizó 220 envoltorios tipo panelas de la presunta droga, que se encontraban ocultos entre la densa maleza del parque. Este tipo de zonas bajo régimen de protección ambiental son frecuentemente utilizadas por grupos criminales para ocultar y transportar sustancias ilícitas.