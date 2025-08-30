FANB desmantela campamento de minería ilegal: hallan 10.000 litros de gasolina en Amazonas

En el marco de la Operación Escudo Bolivariano Maroa 2025, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmanteló y destruyó un campamento logístico utilizado para la minería ilegal en el municipio Atabapo, estado Amazonas.

La operación, llevada a cabo por una Unidad de Reacción Rápida (URRA) de Combate Mixta, se realizó a través de misiones de patrullaje y reconocimiento en la zona, localizada en las coordenadas 04°03’16” N y 67°42’34” W, según informó el jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), G/J Domingo Hernández Lárez.

Durante la incursión, los efectivos de la REDI N° 6 Guayana localizaron y destruyeron las siguientes evidencias:

Un campamento minero.

Cuarenta y seis (46) envases plásticos con una capacidad de 220 litros cada uno, conteniendo un total aproximado de 10.000 litros de combustible tipo gasolina.

Una motocicleta modificada.

Una embarcación tipo bongo.

El operativo forma parte de las acciones permanentes de la FANB para combatir la minería ilegal y los delitos ambientales.