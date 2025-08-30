FANB desmantela campamento de minería ilegal: hallan 10.000 litros de gasolina en Amazonas

En el marco de la Operación Escudo Bolivariano Maroa 2025, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmanteló y destruyó un campamento logístico utilizado para la minería ilegal en el municipio Atabapo, estado Amazonas.
La operación, llevada a cabo por una Unidad de Reacción Rápida (URRA) de Combate Mixta, se realizó a través de misiones de patrullaje y reconocimiento en la zona, localizada en las coordenadas 04°03’16” N y 67°42’34” W, según informó el jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), G/J Domingo Hernández Lárez.
Durante la incursión, los efectivos de la REDI N° 6 Guayana localizaron y destruyeron las siguientes evidencias:
- Un campamento minero.
- Cuarenta y seis (46) envases plásticos con una capacidad de 220 litros cada uno, conteniendo un total aproximado de 10.000 litros de combustible tipo gasolina.
- Una motocicleta modificada.
- Una embarcación tipo bongo.
El operativo forma parte de las acciones permanentes de la FANB para combatir la minería ilegal y los delitos ambientales.