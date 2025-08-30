Detenida pareja en Boca de Tocuyo con 180 gramos de presunta marihuana

Funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) de la Policía de Falcón detuvieron a una pareja la noche del pasado viernes con un envoltorio de presunta marihuana, con un peso aproximado de 180 gramos.

La detención se produjo alrededor de las 10:00 p.m. en el sector La Playa de Boca de Tocuyo, en el municipio Monseñor Iturriza, según informó el Comisario Jefe Edgard Sojo, director de la DIEP. Los aprehendidos fueron identificados como Yorbis Gregorio, de 38 años, y su cónyuge, Norkis Aurora, de 29 años, ambos residentes del mismo sector.

Según la minuta policial, la pareja fue puesta a disposición de la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público, acusada del delito de microtráfico, tipificado y sancionado en la Ley Orgánica de Drogas. Esta acción se enmarca en las directrices del General Miguel Morales Miranda, director general de la Policía del estado Falcón.